بالصور.. بدء إزالة المرحلة الثانية من مساكن الطيبي بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: بدأت أجهزة حي السيدة زينب بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة، إجراءات إزالة المرحلة الثانية من منطقة الطيبي، صباح اليوم الأحد. يأتي ذلك في إطار مخطط محافظة القاهرة لتطوير المنطقة تمهيدا لإنشاء مشروع روضة السيدة 2 على غرار مشروع روضة السيدة 1 وذلك ضمن مخطط محافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية. يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب وجميع قيادات الشرطة والإدارة الهندسية بالحي ومشرفي المربعات.

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