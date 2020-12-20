شكرا لقرائتكم خبر عن وضع لافتات تحذيرية لعدم سير التكاتك بالشوارع الرئيسية في مدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، بإشراف ثناء فوزي رئيسة الحي، بوضع لافتات تحذيرية لعدم سير التكاتك بالشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقام العاملين بالحي بوضع اللافتات في ميدان القومية، وأمام قصر الثقافة، والكوبري الجديد، وكوبري القنطرة، وكوبري العبور، وذلك حفاظًا على السيولة المرورية، وأهابت رئاسة الحي سائقي التوك توك بعدم تجاوز خطوط السير المحددة لهم لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء، بوضع بنرات ولافتات بالشوارع والميادين العامة، للتنبيه على سائقي التوك توك، بعدم ‏السير في الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والأحياء، والالتزام بخطوط السير الممنوحة لهم تفاديًا لمصادرة التوك توك وتوقيع غرامات مالية على المخالفين، تخفيفًا لحدة الزحام داخل المدن وإعادة الانضباط للشارع.

وشدد محافظ الشرقية على تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، وقال المحافظ: «لن أسمح بارتكاب أي فعل مخالف للقانون واللوائح المنظمة لتسيير مركبة التوكتوك»، لافتًا إلى أنه من غير الطبيعي أن يتم الموافقة على مخالفة القواعد المرورية والقرارات الخاصة بالمحافظة بشأن عمل التوكتوك، لمجرد رغبة أصحابها في المخالفة والذي تسبب في الآونة الأخيرة لوقوع العديد من حوادث السير وأضر بالمواطنين.

وطالب المحافظ سائقى التوك توك بسرعة التوجه للإدارة العامة للمرور، لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى، وفقاً لقانون ‏المرور واللوائح المنظمة لذلك، لتسهيل الحركة المرورية داخل المدن ‏وتوفير عبور آمن للمواطنين.