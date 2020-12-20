شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع أعمال التجهيز والصيانة بالمركز الثقافي الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال التجهيز والصيانة بالمركز الثقافي الاجتماعي«النادي الاجتماعي» للعاملين، أحد الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه الدكتور هشام هاشم مدير عام المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص ،

وذلك بهدف الوقوف على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وحصر احتياجات المركز، استعدادا لاستقبال الأعضاء من العاملين بالجامعة وذويهم والمواطنين من المجتمع الخارجي .

وقالت الدكتورة غادة شاكر، إن العمل قائم بالمركز على أكمل وجه لإعادة افتتاحه خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لشبكة الصرف والكافتيريا الملحقة، وقاعتين وملحقاتهما من تجديد الأثاث والديكور والتي يتم تأجيرها لإقامة الافراح والحفلات العائلية، وأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات الإجتماعية .

وخلال الزيارة قدم إسلام البنا، المكلف بإدارة المركز الثقافي، ما تم إنجازه وتجديده ومناقشة بعض الأفكار لتأمين المركز، لضمان الخصوصية للأعضاء خاصة مع موقعه المتميز، مشيراً إلى أنه سيتم توفير كل الاحتياجات للمترددين من العاملين بالجامعة وعائلاتهم، ليكون صورة مشرفة لجامعة الزقازيق ونادي اجتماعي على مستوى راق ومشرف، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة .