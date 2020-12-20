شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لمكافحة العدوى من فيروس كورونا بعنوان «إحمى نفسك إحمى بلدك » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت بمكتبة مصر العامة بقيادة محمد عباس سلامة مدير عام المكتبة ورشة عمل متكاملة لأول مرة فى صعيد مصر حول فيروس كورونا «كوفد 19»، بالتعاون بين ادارة المكتبة، ومبادرة (أكسر عجزك حقق حلمك ابنى بلدك) و(مركز حياة للإستشارات النفسية) .

وشملت ورشة العمل عدة محاور منها ، الجانب الغذائي وتحفيز جهاز المناعة. وقدمت الدكتورة/ ولاء عبد الحميد استشارى اطفال وتغذية علاجية فى مستشفى حميات العباسية سابقاً.. ومدير الطوارئ بمستشفى مصر الجديدة ورئيس لجنة الصحة في سوهاج، وتناولت أهمية التغذية في مواجهة الفيروس، وأنواع الغذاء الضرورية لتقوية المناعة ومنها الخضراوات والفواكه، مؤكدة ان تنظيم الغذاء ضرورى جدا للحماية من فيروس كورونا.

فيما قدم الأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أستاذ ميكروبيولوجي ومناعة ومدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، الجانب الوقائي، واهمية اتباع الاجراءات الوقائية من غسل اليدين والتباعد الاجتماعى، واستخدام المطهرات حيث شرح هذه الإجراءات عمليا وأهميتها في الوقاية من الإصابة بالمرض. وعن كيفية التعامل مع مرضى كورونا وكيفية العزل المنزلي.. تعريف بروتوكول العلاج للوزارة، والذي قام بتقديمه الدكتور محمد محمد الرملي مدير مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بمحافظة الأقصر بينما تناولت الدكتورة/ لبنى عبده عبد الحاكم رئيس مجلس إدارة مركز حياة للإستشارات والتدريب الجانب النفسي والتهوية الجيدة والبعد عن التزاحم وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على وضع الأكسجين بنسبة كاملة.

وتم على هامش الورشة تنظيم حوار شبابي مع المحاضرين ونماذج المحافظة.. بجانب تكريم نماذج مشرفة من أبطال الجيش الأبيض وإختيار أفضل متطوعي في عام 2020 أقيمت الورشة والفعاليات برعاية (مدرسة المستقبل الدولى - مركز ابديت للتدريب. معمل سيجما للتحاليل الطبية . مركز المستقبل الطبي .. جمعية تنمية وتثقيف المرأة ).