شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة غرب الإسكندرية تأمر بسرعة إحضار ملف عقار «وكالة الليمون» المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نيابة الجمرك، التحقيق في واقعة انهيار عقار قديم بشارع وكالة الليمون، مساء السبت، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وأمر المستشار محمد لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بسرعة التحفظ على ملف العقار وإحضاره إلى سراى النيابة خشية التلاعب فيه، تشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقار ووضع تقرير هندسي بشأنه لبيان سبب الإنهيار، سؤال مسؤولى الحى عن أسباب عدم تنفيذ قرار هدم سبق إصداره بشأن العقار، وسؤال المصاب الذي تم انتشاله من تحت الأنقاض عندما تسمح حالته بذلك، والتصريح بدفن المتوفي عقب توقيع الكشف على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الجمرك تلقى بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 12 شارع الست المسيرية خلف شارع وكاله الليمون.

تبين من الفحص والتحريات إن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم رقم 258 لسنة 2012، ورخصة هدم سنة 2013 لم ينفذ، وأسفر الانهيار عن مقتل شخص وإصابة أخر من قاطنى العقار.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وقطع المرافق «الغاز، المياه، الكهرباء» عن العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

صادر له قرار هدم لم ينفذ.. قتيل ومصاب حصيلة عقار "وكالة الليمون " المنهار بالإسكندرية

صادر له قرار هدم لم ينفذ.. قتيل ومصاب حصيلة عقار "وكالة الليمون " المنهار بالإسكندرية