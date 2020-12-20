شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأوتوماتيكية في الخدمة بإجمالي 12 كيلومترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية ما بين برجي إشارات طهطا- المراغة في الخدمة بإجمالي 12 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط- نجع حمادي، بطول ١٨٠ كيلو مترًا، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، والحاصل على شهادة SIL4.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي، و٣ برج ثانوي، و٦٤ مزلقان)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٥٠% وتم حتى الآن دخول ٣ برج رئيسي الخدمة هما (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا)، مشيرًا إلى أن برج طهطا والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم في عدد ٧٠ سيمافور ضوئي، وعدد ٥ مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًا، وعدد ١٩ موتور تحويله.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800كم، بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

كهربة إشارات السكة الحديد - صورة أرشيفية

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