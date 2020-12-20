شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 272 كيلو أغذية فاسدة و23 لتر زيوت في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الأحد، عدة حملات رقابية على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وتمكنت المحلات التي أشرف عليها الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وقادتها الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد توغان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بجميع الإدارات، من المرور على 68 منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية، وتم إعدام 272 كيلو أغذية متنوعة و23 لتر زيوت وعصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 41 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية.

كما تم غلق إداري لـ 6 منشآت لعدم وجود ترخيص بالغردقة وسفاجا ورأس غارب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب 101 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.