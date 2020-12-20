شكرا لقرائتكم خبر عن «إبداع العربية في زمن الوباء» بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق مكتبة الاسكندرية ندوة علمية عبر الإنترنت بعنوان «إبداع العربية في زمن الوباء»، وذلك بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية في إطار الاحتفال باللغة العربية في يومها العالمي.

الندوة ينظمها مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجارى ويحاضر فيها نخبة من اللغويين والمثقفين المتخصصين في علوم اللغة العربية والتاريخ، وتلقي جلسات الندوة الضوء على ما أبدعه التراث العربي الإسلامي في علوم اللغة المختلفة من نحو وصرف وبلاغة وأدب في الأزمنة التي ضربت الأوبئة البلاد والحواضر العربية الإسلامية، وكيف استطاع المؤلفون المسلمون أن يؤلفوا، بل ويبدعوا في التأليف اللغوي والتأريخي في مثل تلك الظروف الصعبة.

وتنقسم الندوة إلى عدة محاور، الأول منها بعنوان «ألفاظ الأوبئة في ضوء الحقول الدلالية»، والثاني «الإبداع الأدبي في ظل الأوبئة في العصر الوسيط»، والثالث «الإبداع الأدبي الحديث في عصور الوباء»، وهي محاور تحاول أن تلقي الضوء على الجوانب المختلفة التي أضاف فيها المؤلفون العرب في حقل اللغة العربية وعلومها في أزمنة الأوبئة.