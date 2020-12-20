شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تلقينا طلبات تركيب 2.7 مليون عداد كودي للعقارات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء تلقت حتى الآن حوالى 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الطلبات شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ،وتستمر الشركات في إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات، كما تستقبل المنصة أيضاً عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.

وأكد على إستمرار تلقى المنصة الإلكترونية للكهرباء لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى مع استمرار للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات إلى تلقتها المنصة الإلكترونية.