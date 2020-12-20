شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالدراجات النارية من الأقصر حتى مستشفى سرطان الأطفال لتنشيط السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فوج قائدى الدراجات النارية بنادى هوكس مصر للدراجات النارية خلال تواجدهم بمحافظة الأقصر ضمن خطة برنامجهم لتنشيط السياحة، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم المعنوى والمادى اللازم لصالح مرضى السرطان بالمستشفى.

وخلال الزيارة استقبل قيادات المستشفى اعضاء الفوج ورافقوهم في جولة على الأقسام المختلفة لإطلاعهم على سلسلة النجاحات لخدمة وعلاج أبناء الصعيد بالمجان، حيث قال المهندس هيثم يوسف قائد المجموعة أنهم فوجئوا بمستوى التجهيزات العالمى داخل أقسام المستشفى بما يضاهى المستشفيات العالمية.

وأضاف المهندس هيثم يوسف قائد المجموعة، أنهم قرروا زيارة المستشفى بعدما علموا بمستوى الخدمة المقدمة لأبناء الصعيد داخلها، موضحاً أنهم قاموا بتنظيم رحلة سياحية إلى الأقصر والجونة بمشاركة حوالى 60 دراجة نارية قائديها من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية، حيث بدء مسار الرحلة من شيل اوتو العين السخنة ثم طريق الجيش مرورا بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا حتى الأقصر.