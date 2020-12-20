شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظة الجيزة توجه برفع القمامة بقرية الشوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشكوى واردة باليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان "شكوى من تراكم القمامة بقرية الشوبك بمحافظة الجيزة" أكدت محافظة الجيزة، أنها كلفت مركز ومدينة البدرشين برفع المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكان القارئ محمود محمد عبدالفتاح عزام، من أهالى الشوبك الغربى مركز البدرشين محافظة الجيزة، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص تراكم القمامة وانتشارها، مطالبا بتوفير صناديق للقمامة ورفعها بشكل مستمر.



ن تراكم القمامة بقرية الشوبك (2)



ن تراكم القمامة بقرية الشوبك (1)

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.