شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات.. انخفاض الطماطم لـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بـ8 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون بـ9 جنيهات. الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات. التفاح السكرى بـ23 جنيها ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 7 جنيهات ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ23 جنيها. ‏- الباذنجان الأبيض بـ5 جنيهات. - البسلة 11.5 جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات.. انخفاض الطماطم لـ5 جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.