محافظ الجيزة يحظر دخول المبانى الحكومية دون ارتداء الكمامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور الى العمل بنسبه لاتقل عن 50% بالتناوب عدا العاملين بالإدارات الميدانية والتى تضم العاملين بالاشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والامن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها من الإدارات التى تتطلب التواجد الميدانى ووفقا لما يترأى لرئيس كل جهة وذلك لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 20 /12/2020. وشملت توجيهات محافظ الجيزة بالتواجد اليومى لرؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال . وفى نفس الإطار وجه محافظ الجيزة القطاعات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات . وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين مشدداً على حظر دخول المبانى الحكومية بدون إرتداء الكمامات الطبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتى يتردد عليها المواطنين. كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهى للشيشة مع متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة . كما وجه المحافظ بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية .

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