شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن تلقى 970 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تلقت حتى اليوم 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية مسبوقة الدفع، معلنا استمرار تلقى المنصة الإلكترونية للكهرباء لطلبات المواطنين حتى نهاية ديسمبر الجارى.

وقال شاكر فى بيان له اليوم، إنه تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية، وهى كالآتى :

- تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

- تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 الف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 2,270 مليون وحدة ( 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية ).

- وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ،وتستمر الشركات فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

- وتستقبل المنصة أيضاً عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، موكدا على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.