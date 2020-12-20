شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تصدر قرارات إزالة جبرية لعدد من العقارات (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الأحد، قرارات وزيرة التضامن نيفين القباج، بشأن 3 قرارات إزالات جبرية لعدد من العقارات في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة بشأن عدد من المخالفات على أن يتم تسلميها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي خالية من الأشخاص والشواغل.

وللإطلاع على قائمة العقارات: الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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