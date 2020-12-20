شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية»: 1550 جنيه زيادة غير مسبوقة في أسعار الحديد منذ 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء مواد الاسمنت في الغرفة التجارية بالإسكندرية،أن أسعار الحديد ارتفعت بشكل غير مسبوق بمعدل 1550 جنيه للطن خلال الاسبوعين الماضيين، والتى تعد الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، وتشكل طفرة غير متوقعة في زيادة سعر حديد التسليح على الرغم من الركود التام الذي يضرب بقوة سوق البناء وحركة البيع والشراء.

وأضاف «مخيمر»، لـ«المصرى اليوم»، أن اللغز بين ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح، والركود في السحب متمثل في ارتباط أسعار مواد البناء بالسوق العالمى والبورصة العالمية لحديد التسليح وتحريك سعر الدولار مما ساهم بشكل كبير في الأزمة على الرغم من عدم وجود سوق للبيع والشراء نهائياً، ما يهدد بالقضاء على السوق العقارى في مصر، خاصة وأن البناء مشروط وفقا لقانون البناء الجديد على 60% فقط من المساحة المخصصة للبناء ما يعني القضاء على سوق العقارات بشكل كامل في مصر، مشيراً إلى أن زيادة مواد البناء في الحديد والاسمنت في ظل الركود اضطرت حوالى30% من مخازن مواد البناء إلى الغلق وتغيير النشاط وتسريح العمالة.

ولفت أن أسعار حديد شركة المصريين اعتباراً من 14/12/2020، ارتفعت إلى 12550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع اطوال ولفائف، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وأسعار حديد الجارحى بلغت ارض المصنع بـ١٠٩٢١ جنيه بخلاف ١٤% ضريبة القيمة المضافة، والسعر ارض المصنع ١٢٤٥٠ جنيه شامل ١٤% ضريبة القيمة المضافة، فيما جاءت أسعار شركة السويس للصلب أطوال ولفائف أرض المصنع بـ 12550 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة للطن، وشركة مصر ستيل وصل سعر الطن إلى ١٢٤٥٠جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، وشركة حديد العلا للصلب وصل أرض المصنع إلى 12250 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، وشركة حديد عز الدخيلة تسليم أرض المصنع اطوال ولفائف بـ 12654 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن أسعار شركات الاسمنت تتراوح في الاسكندرية، من 810 إلى 830 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، و840 إلى 880 جنيه للمستهلك بعد اضافة رسوم ومصاريف «التعتيق» والإكرامية.

وتوقع رئيس الشعبة «فرملة» لأسعار مواد البناء مستقبلاً، نظراً لوجود ركود تام وشلل في اسعار سوق مواد البناء الحديد والأسمنت والأخشاب، متوقعاً ارتفاع سعر الدولار امام الجنية المصرى بداية من 2021، مما يؤدي إلى تراجع إيرادات النقد الأجنبي على المدى القصير، فضلاً عن تحسين احتياطات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية.

وقال أن نحو 30% من جملة تجار ووكلاء ومتعهدي مواد البناء، المقيدين في الغرفة التجارية في الاسكندرية، سلموا سجلاتهم التجارية وبطاقاتهم الضريبية، بعدما أوقفوا النشاط والتعامل بسبب «وقف الحال» الواقع حاليا في السوق، وبالتالى لم يعد لديهم أي امكانية للعمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها حاليا.