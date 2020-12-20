وزيرة البيئة: تطوير إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئي تدفع عجلة الاستثمار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، موافقة مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة في جلسته الـ٥٥ على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات من أجل تطوير سير العمل وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئي للمشروعات المقدمة.
أشارت فؤاد إلى أن عدم اكتمال البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات كانت من أحد المعوقات التي تواجه جهاز شؤون البيئة لإنجاز إصدار الموافقات عليها، ما تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الضامنة لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة من مقدمي طلب الدراسة قبل بدء الجهاز فيها لضمان سرعة إنجازها بشفافية ووضوح وعدم تعطيل عجلة الاستثمار.
وأوضحت فؤاد أن من تلك الإجراءات وضع قائمة مرجعية استرشادية وتعميمها على الجهات الإدارية المختصة والجهات المانحة للترخيص، لمراجعة نماذج ودراسات تقييم الأثر البيئي لاستيفائها قبل استلامها وتحويلها لجهاز شؤون البيئة وفروعه الإقليمية.
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