شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الانتخابات الطلابية بـ5 كليات في جامعة الإسكندرية والإعادة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إنه تجرى الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية في 5 كليات بالجامعة، اليوم الأحد، على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج في نفس اليوم.

وأوضح «جمال الدين»، لـ«المصرى اليوم»، أن الكليات الخمس التي تجرى بها الانتخابات تضم كليات: الحقوق والطب البشرى (الفرقة الثالثة) والطب البيطرى وكلية الزراعة بسابا باشا (الفرقتين الأولى والثانية)، والاقتصاد والعلوم السياسية (الفرق الأولى والثانية والثالثة).

وأشار إلى أن كل كلية من الكليات الخمس التي تخوض الانتخابات في جولتها الأولى، بها 5 لجان بإجمالى 25 لجنة، عبارة عن 4 لجان للفرق الأربع ولجنة عامة تتولى مهام متابعة الانتخابات منذ تلقي الطلبات وحتى إعلان الفائز بمنصب رئيس اتحاد الكلية، لافتا إلى أن كل لجنة يرأسها وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من إدارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبان.

وتجرى جولة الإعادة يوم 21 ديسمبر، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى.