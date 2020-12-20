شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من نفوق دولفين وأنثاه على شاطئ الغردقة.. العثور على سلحفاة نافقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت في الأيام الأخيرة معدلات ظهور حيوانات وثديات بحرية نافقة على سطح الماء بمنطقة البحر الاحمر وسط غياب لاجهزة وزارة البيئة وغرجعت جمعيات المحافظة على البيئة البحرية بالبحر الاحمر هذه الزيادة انها قد تكون راجعة إلى أنشطة بشرية مخالفة وبالأساس أنشطة الصيد الجائر وخصوصا الصيد بالشباك.

حيث عثر فريق الغطس بجمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الاحمر على سلحفاة بحرية نافقةمن النوع المهدد بالانقراض وهي في حالة تعفن شديد وكان من الصعب تحديد سبب الوفاة.

وطالب مسؤولو الجمعية كافة الجهات التنفيذية والبحثية بدراسة حوادث النفوق وبالحفاظ على كافة موارد مصر البحرية الفريدة وعلى راسها الموارد المهددة بالانقراض.

كانت الأيام الماضية قد شهدت العثور على اثنين من الدلافين نافقين على شاطى الغردقة في حالة تحلل كماشهدت البيئة البحرية بالبحر الاحمر نفوق جماعي لعدد ١١ دولفين وعروس بحر والحوث القاتل الكاذب.