«الأرصاد» تعلن عن أكثر المحافظات استقرارًا من التقلبات الجوية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية رغم بدء فصل الشتاء جغرافيًا، ورسميًا غدًا، فالطقس دافئ في النهار، وبارد ليلا.
حذرت «شاكر» في تصريحات تلفزيونية، من الشبورة المائية الكثيفة منذ الخميس الماضي خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، ونصحت بالحذر في القيادة بسبب انخفاض الرؤية لأكثر من 200 متر.
وتابعت أن الاستقرار في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل ولا توجد فرص للأمطار، ولكن بداية من الأربعاء تعود فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن أكثر المحافظات استقرارًا هي محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهي دعوة لقضاء الإجازات في جنوب سيناء.
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الوضع في مصر
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اصابات
124,891
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تعافي
106,481
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وفيات
7,069
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