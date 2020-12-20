شكرا لقرائتكم خبر عن أب يشعل السوشيال ميديا أثناء عقد قران ابنته.. والعريس: «الناس هجمتني أني معيطتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت العروس دنيا عمر، صاحبة الفيديو المتداول لعقد قرانها، وإلقاء والدها كلمات مؤثرة أبكت الجميع، إنها لازالت منذ وقت عقد القران تبكي لدى سماعها هذه الكلمات.

أضافت العروس في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، ببرنامجها «كلمة اخيرة»، على شاشة ON E: «كنت متوقعة أن بابا هيتكلم بس مكنتش متخيلة الكلمات دي.. إحنا أكتر من أصحاب وإخوات بينا صداقة غريبة مش مجرد أب وبنته، عمره ما تعامل معايا أنه فقط أبويا هو صديقي، وأقرب حد ليا».

من جانبه، قال العريس محمد شامل، إنه كان متخوفا منذ البداية من هذه اللحظة لكونه يعلم أن والد زوجته عاطفي جداً وظهرت هذه المشاعر قبل الفرح بيومين، وتابع: «أنا واثق أنه لو مكنش متأكد أني هشيلها في عينيا مكنش هيجوزها، وأول يوم قالي أنا فخور بيك وانت زي ابني وصديقي من أول يوم وتعامل معي منذ البداية كاصدقاء، وأتذكر أنه قال لها محمد شخصية كويسة ونادرة، خلوا بالكم من بعض كان دائماً في ظهرنا»، وأضاف: «الناس هاجمتني وعلقت على السوشيال ميديا إني معيطش، بس أنا في صور وفيديو تاني ظاهر إني بعيط، الناس كلها عيطت، اللحظة كانت صعبة وحتى لو الناس شافت الفيديو بس الموقف أصعب في الواقع أنا كانت إيدي في إيده وعيني في عينه».

من جانبها قالت العروس: «إن الفيديو منذ أكتوبر الماضي، وقررت نشر الفيديو في التوقيت ده، كرد جميل لبابا وحباً وتقديراً له».

كان الأب قد قال في كلمته خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي، صديقتي، وحبيبتي، ورفيقة العمر، القلوب بحبها مسكونة، هي سبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيلي إلى الجنة، وشمس أيامي وقمر لياليا».