شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بـ«الشيوخ» عن مدرس تحرش بتلميذة: سينقل لعمل إداري بعد إدانته قضائيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بنى سويف، إنها تواصلت مع وكيلة وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة تحرش مدرس بتلميذة من مركز سمسطا، مسقط رأس النائبة، لافتة إلى الاستفسار عن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التعليم في تلك الوقائع، خاصة بعد قرار النيابة العامة حبس المدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن وكيلة الوزارة أكدت أنها تنتظر قرار المحكمة في إدانة المدرس وتطبيق عليه الوائح المنظمة للمعلمين في هذا الشأن، مشيرة إلى أن وكيلة الوزارة وعدت بتحويله إلى عمل إدارى بعيدا عن التدريس عقب حكم المحكمة وتحقيق الإدانة فيها.

تابعت النائبة، أن وكيلة الوزارة طلبت من أولياء الامور أن يرعوا أبنائهم في الدروس الخصوصية، وأن يكون هناك أي فرد من الأسرة موجود للمتابعة المستمرة، قائلة إن الوزارة من جانبها تحقق للطالب جو علمى مميز لا يحتاج إلى دروس خصوصية.

اختتمت النائبة، أن لديها مشروعا تعليميا ستحاول جاهدة خلال الأيام المقبلة إعداده ليكون جاهزا وتقديمه إلى مجلس الشيوخ لدراسته، خاصة أنها كنت عميدة لكلية العلوم بجامعة بنى سويف.

كانت حالة من الغضب والاستياء سادت قرية في مدينة سمسطا ببني سويف، عندما قام مدرس بالتحرش بتلميذة داخل منزلها أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا، فقد فوجئت الأسرة، أثناء إعطاء المدرس درسًا خصوصيًا لابنتها، بصراخ الطفلة دون انقطاع، وعلى الفور قامت الأسرة بالاتصال بمديرية أمن بني سويف، وحررت محضرًا بالواقعة ضد المدرس المتحرش.