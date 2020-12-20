شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 مقاهي تقدم الشيشة بشرق شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة قرارات غلق لـ6 مقهى تقدم الشيشة بالمخالفة لقرارات الحظر لمواجهة كورونا وقال رئيس الحى أنه تم مصادرة 30 شيشة وتحرير 7 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

جاء ذلك خلال الحملة التي شنتها أجهزة حى شرق بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات بطريق محور مصر الجديدة- بنها الحر والشوارع الجانبية على طول الطريق وذلك للتعدى على الطريق العام، ومخالفة قوانين الإشغال والمرور على المحال للتأكد من مدى الالتزام تطبيق قوانين مواعيد الغلق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عربة كارو محملة بالقمامة وتم الضبط قبل إلقائها المخلفات بالشارع العام ومصادرة العربة.

غلق 6مقاهى تقدم الشيشه

غلق 6مقاهى تقدم الشيشه

غلق 6مقاهى تقدم الشيشه

غلق 6مقاهى تقدم الشيشه