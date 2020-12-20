شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطیران» تسير 57 رحلة جوية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسير شركة «مصر للطيران»، اليوم الأحد، 57 رحلة جوية إلى كل من: «دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، چنيڤ، أمستردام، كوبنهاجن، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، عمان، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا» .
فيما يتم تسيير 9 رحلات داخلية إلى كل من: «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5500 راكب».
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الوضع في مصر
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اصابات
124,891
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تعافي
106,481
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وفيات
7,069
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