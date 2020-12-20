شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء سامي علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة أنه يتم حاليا تطوير بعض الشوارع في الحي ويجرى الآن أعمال تطوير شارع أحمد عرابى وتم البدء الفعلى برفع التراكمات من قمامه واتربه تمهيدا لتسليم الشارع إلى الشركة المنفذة لأعمال التطوير.
وأضاف «علام» أنه سوف تستغرق أعمال التطوير قرابة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه على أن يتم تسليم باقي المناطق تباعا حفاظا على عدم التكدس المرورى في شوارع الحى
أوضح رئيس الحى أنه يجرى التنسيق مع إدارة مرور شبرا الخيمه لعمل بعض المحاور المرورية في الشارع وكذا بعض الشوارع المتفرعة منه حتى الانتهاء من أعمال التطوير
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