شكرا لقرائتكم خبر عن بينها بندقية خرطوش وخنجرين.. المشير طنطاوي يهدي أسلحة وذخائر للقوات المسلحة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 230 لسنة 2020، بالموافقة على قبول إهداء مقدم من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق، لصالح القوات المسلحة.
ونص القرار على قبول إهداء أصناف (أسلحة وذخائر) في حدود مبلغ 24 ألف و300 جنيه، لصالح القوات المسلحة وتتمثل الأسلحة في:
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الوضع في مصر
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اصابات
124,891
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تعافي
106,481
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وفيات
7,069
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