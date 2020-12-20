شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيئي يعلق على قرار تحصيل الغرامات من المعتدين على المحميات والموارد الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب محمود القيسونى مستشار وزير البيئة الأسبق والخبير البيئى، وزارة البيئة بتطبيق عدد من المطالب المنطقية والمشروعة قبل تفعيل قرار الوزارة الأخير والخاص بتحصيل غرامات من المعتدين على المحميات والموارد الطبيعية، وهى تطوير المنظومة الإدارية للمحميات، وتجهيز مراكز الزوار داخل المحميات وتزويدها بالمطبوعات والمنشورات والخرائط والأفلام تشمل التعليمات الواجب الالتزام بها والمخالفات والعقوبات وكامل المعلومات الخاصة بالمحمية، لأن هذا حق قانوني للزوار شامل بوضوح كل الاشتراطات الواجب احترامها والالتزام بها.

أشار «القيسونى»، في تصريحات صحفية، إلى أهمية توفير منتجات للبيع مثل «التيشرتات» المطبوع عليها صور ملونة وجذابة لكائنات المحمية ونباتاتها ولعب أطفال وكتب أطفال ومعدات للإيجار مثل النظارات المعظمة وتجهيزات الغوص السطحي إن كانت المحمية ساحلية، بجانب إنشاء مطاعم نظيفة تقدم وجبات خفيفة ودورات مياه نظيفة متكاملة الخدمات، وافتتاح مراكز الزوار بجميع المحميات ومنها مركز زوار محمية رأس محمد والذي تكلف ملايين الجنيهات لإعداده وتجهيزه ثم تم غلقه، لأن مركز الزوار على جميع مستوى محميات العالم يعتبر منارة تعليمية ومصدر رئيسي لتمويل المحمية.

أكد ضرورة تطبيق الغرامات على كل المستويات بلا استثناء، رغم صعوبة تنفيذ القرار على الجميع، ومنح الكشافة البيئيين السلطة والثقل القانوني الذي يعينهم في تنفيذ المهام الموكله لهم، بجانب دفع أعداد مناسبة منهم لمساحات المحميات التي تسمح بالرقابة المطلوبة لحماية الكنوز الطبيعية داخل المحمية.

واقترح تفعيل حملة توعية بيئية أسبوعية داخل جميع الصحف بغرض تنشيط السياحة البيئية، تضم معلومات عن المحميات والقوانين والغرامات المطبقة داخلها، لأن هذا واجب وطني خاصة أنه ثبت بشكل عملي، مؤكدا أن معظم المصريين لا يعلمون تفاصيل كنوز مصر الطبيعية وتنوعها الرائع من تضاريس جيولوجية وحياه برية وتنوع نباتي وكنوز بحرية وأن معظمها مرتبط بقصص وأساطير ومغامرات رائعة ومشوقة .

وقال القيسونى: «طوال عشرون عاما من محاضرات بالجمعيات والكليات والنوادي كنت أواجه نفس السؤال من الحاضرين هل مشمول هذه المحاضرة موجود في مصر ؟ ويختتم الحاضرون بجملة: لم أكن نعلم أن أرضنا تضم كل هذا التنوع الحياتي».