شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الأول الثانوي» يؤدون الاختبارات التدريبية بمادتي التاريخ والكيمياء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات التدريبية التجريبية، بمادتى التاريخ والكيمياء، بدون درجات على أجهزة التابلت، وذلك بهدف التدريب على نمط ونوعية الأسئلة وفقا لنظام التقييم الجديد واختبار الشبكات ومنصة الامتحانات ويستمر حتي التاسعة مساءا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان التدريبي يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختبارات التدريبية (دون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي، تهدف للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت،.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال حدوث أي مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج، لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أي مشكلات والتعامل معها.

وأكدت، أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة، وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وشددت على أن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يُسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.