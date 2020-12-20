شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يؤيدون توقيع غرامة فورية على مخالفى إجراءات كورونا الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد اتجاه الحكومة لتوقيع غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية؟"، أيد غالبية القراء توقيع غرامة فورية. وأيد 75% من القراء توقيع غرامة فورية على مخالفى إجراءات كورونا الاحترازية، فيما رفض 25% منهم توقيع الغرامة.

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