شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والتاريخ التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم، الأحد، الامتحان التدريبى فى مادتى التاريخ والكيمياء، للتدريب على شكل الأسئلة واختبار الشبكات ومنصة الامتحان، ويتاح الامتحان من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بدون درجات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق الثلاثاء 15 ديسمبر، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان "الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.