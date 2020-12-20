كورونا في 24 ساعة| 611 إصابة وتأكيد الموجة الثالثة وانتشار سلالة جديدة.. وهذه أكبر عوامل الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

إصابة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

بعد إلغاء الاحتفالات في بريطانيا.. رأس السنة "صامت" في دول أوروبية بسبب كورونا

مرضى الكلى في خطر بسبب كورونا

"إغلاق إداري وإيقاف".. السياحة تكشف عقوبة مخالفة قرار إلغاء احتفالات رأس السنة

أشرف صبحي: سنحقق فى أزمة منتخب الشباب في تونس

لاعب منتخب الشباب: عاملوننا في تونس كأننا وباء.. وعينتي اختلفت قبل المباراة

أستراليا: عزل سيدني عن بقية البلاد بعد ظهور حالات كورونا

مصدر لمصراوي: مسحة موسيماني مازالت إيجابية.. ولن يلحق ببعثة الأهلي إلى النيجر

تونس تسجل 36 وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس الطائفة الإنجيلية: تعليق الاحتفالات والاقتصار على قداس الأحد

مسؤول بالصحة العالمية: 20 مليون جرعة لقاح كورونا لمصر في الربع الأول من 2021

وزير المالية: ليس لدينا قيود أو حدود لمخصصات موازنة لقاح كورونا

الجمعية الطبية العربية الأمريكية: اللقاح الصيني لكورونا هو الأفضل

طبيب في مستشفى عزل: الموجة الثانية لـ"كورونا" ستكون أكثر انتشارًا وشراسة

4 مخاطر.. دراسة جديدة تحدد أكبر عوامل الخطر للوفاة بسبب كورونا

إصابة ثالث نائب برلماني في المنوفية بفيروس كورونا

إصابة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا

آخرها كورونا.. علماء يطورون استراتيجية لاكتشاف الأوبئة الجديدة ومقاومتها

نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى تطعيما بلقاح ضد كورونا (فيديو)

بريطانيا تفرض إغلاقًا جديدًا بسبب مخاوف من سلالة جديدة لكورونا

جامعة بريطانية: منتجات تقوية مناعة الجسم ضد كورونا "خدعة"

مقتل 9 مرضى بكورونا في انفجار جهاز تنفس صناعي بمستشفى في تركيا

غدًا.. "علمية كورونا" تناقش البروتوكول العلاجي مع نظيرتها السودانية

15 مليون بريطاني يخضعون لقيود كورونا مع تفشي سلالة جديدة

المملكة المتحدة تسجل 27 ألف إصابة بكورونا و534 وفاة في يوم واحد

جونسون يلغي احتفالات عيد الميلاد في بريطانيا ويمدد القيود المفروضة بسبب كورونا

وفاة 3 أطباء مصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

السعودية: ندرس عددًا من اللقاحات لاستخدامها ضد كورونا

الإليزيه: استقرار الحالة الصحية لماكرون بعد إصابته بكورونا

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة للوقاية من الفيروس

كورونا اليوم: تأكيد حدوث الموجة الثالثة.. وهذه أكبر عوامل الخطر الوفاة

بعد إصابة المحافظ بكورونا.. تعقيم شامل لديوان عام الإسكندرية- صور

وزيرة الصناعة: المصنعون ساعدونا خلال أزمة كورونا للحفاظ على استمرار الإنتاج