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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت وزارة التربية والتعليم جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك لطلبة المرحلة الإعدادية عن الأسبوع العاشر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 وحتى الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، وتعيد القناة عرض البرامج التعليمية التى تم تقديمها خلال الأسبوع لطلاب المرحلة الابتدائية طوال يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، ويوم السبت 26 ديسمبر 2020 للمرحلة الإعدادية.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع العاشر)

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية :

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم 20 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2020 والإعادة يوم السبت 26 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع العاشر)

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من يوم 20 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2020 والإعادة يوم السبت 26 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع العاشر)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم 20 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2020 والإعادة يوم السبت 26 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع العاشر)

وبثت قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية بعد إعلان وزير التربية والتعليم انطلاقها اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2020، وتقدم القناة البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية ، وأيضًا لطلاب المرحلة الإعدادية ، وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- معدل الترميز 27500 -- معامل تصحيح الخطأ 5/6.