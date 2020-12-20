شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل قطار "مونوريل" بـ 6 أكتوبر وأبرز محطاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، والذي يهدف إلي تسهيل قرض لأجل من أجل المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

ونتعرف في السطور التالية علي الهدف من خط مونوريل مدينة السادس من أكتوبر علي النحو الآتي:

1- مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، فيهدف إلى ربط أحياء الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

2- يبدأ مساره من بولاق الدكرور بالجيزة مرورا بالطريق الدائري المريوطية والمنصورية وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو ثم ميدان الحصري لينتهي مساره بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس أكتوبر.

3- يتكون مشروع مورنوريل 6 اكتوبر من عدد 12 محطة بطول إجمالي 46 كم.

ومن شأن "المونوريل" الإسهام بشكل كبير في تطوير منظومة النقل لاسيما وأنها وسيلة بالسرعة والأمان وتعمل علي توفير إستهلاك الوقود، فضلا عن تخفض معدلات التلوث البيئي بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب فئات جديدة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة.