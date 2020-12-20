إعلام الأزهر تواصل حملة التذكير باللغة العربية: وافد ماليزي يسرد مواقفه مع لغة الضاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استكملت وحدة الاتصال بكلية الإعلام حملتها للتذكير بأهمية اللغة العربية، بالتزامن مع يومها العالمي الذي يوافق 18 ديسمبر كل عام.

ونشرت الوحدة، مقطع فيديو لطالب ماليزي يسرد مشواره في تعلم اللغة العربية في ماليزيا وحرصه على إتقانها في جامعة الأزهر، مشيرًا إلى بعض المواقف الطريفة التي تواجهه أثناء حديثه باللغة العربية في الشارع، ليختم الفيديو برسالة للمشاهدين بضرورة التحدث باللغة العربية لأنها لغة القرآن وستكون لغة أهل الجنة ويجب العناية بها حتى لا تطغى عليها اللهجات العامية التي لا يفهمها سوى أبناء البلدة الواحدة؛ بينما اللغة العربية يفهمها كل الناس.

يذكر أن حملة التذكير بأهمية اللغة العربية أطلقتها وحدة الاتصال بكلية الإعلام برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وأشرف على تنفيذها الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وأعدها للنشر الدكاترة جمال أبو جبل، ومحمد الشناوى، ورامي دويدار، ومهند السادات وشارك فيها عدد من الطلاب المصريين والوافدين.