شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 محافظات.. افتتاح 39 مسجدًا الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، سيتم افتتاح (34) مسجدًا الجمعة القادمة 25 ديسمبر الجاري ، وذلك في (10) محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (635) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة (بإذن الله) هي على النحو التالي: مديرية أوقاف كفر الشيخ الكبير اصف – سيدى سالم شرق التوحيد – كفر قتة - بيلا عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف مديرية أوقاف سوهاج خالد بن الوليد – الوقات - طما العزيز الرحمن – القبيصات - طهطا ال عمران الدناقلة - المنشأة ال هوى الشيخ مرزوق - البلينا ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف . ومساجد أخرى تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وهي : القبيصى قرية باجا - سوهاج النيل أولاد خلف – دار السلام التوحيد مدينة ناصر - سوهاج الفاروق شطورة – طهطا الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة الحرمين – الجبيرات - طهطا البياع – عرب بخواج- طهطا مديرية أوقاف أسيوط مسجد الدعبيس - قرية شو القنطرة - أبنوب مسجد الرحمن - قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب ، وهما من تنفيذ وزارة الأوقاف ، ومساجد أخري تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وهي : مسجد الحسن - الأنصار - القوصية غرب مسجد الساعة - بمدينة أسيوط الجديدة - الفتح قبلي مسجد عباد الرحمن - قرية موشا مركز أسيوط - المركز قبلي مديرية أوقاف مطروح أولاد دغيم – سيدى عبد الرحمن – إدارة العلمين - تنفيذ وزارة الأوقاف . نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام – تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف الدقهلية الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمى الأمديد النور – العزب - دماص – مركز ميت غمر وهي تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف الغربية السلام - قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى عزبة الشرقاوى – عزبة الشرقاوى – إبيار – كفر الزيات الصفا – صرد – مركز قطور عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج - قطور عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان وجميعها تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف أسوان الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي الصحابة – نجع عواض – دراو ، وهما تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحيرة مسجد عزبة صبرى تبع زمران النخل – الدلنجات – تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف الجيزة الكبير – الشنباب – البدرشين الرحمن الرحيم – حى الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر ، وهما تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف جنوب سيناء حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء ، وهو تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

كانت هذه تفاصيل خبر في 10 محافظات.. افتتاح 39 مسجدًا الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.