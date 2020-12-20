شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 35 صورة تجسد جمال الطبيعة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بقعة ساحرة على النيل، تقع أسوان مدينة السحر والجمال والطبيعة الخلابة التى حباها الله بها لتظهر فى أبهى صورها أمام ضيوفها من المصريون والأجانب الذين يحرصون على زيارتها من أقصى دول العالم، للاستمتاع بالسياحة البيئية والثقافية.

وتتمتع أسوان بطقس دافئ شتاءً مما يدفع عدد كبير من المصريين إلى الحرص على قضاء أجازة الشتاء فى أسوان أقصى جنوب مصر، وللاستمتاع بجمال الطبيعة والمناظر الخلابة والتنزه فى مواقعها السياحية والأثرية.

وتضم أسوان العديد من المزارات السياحية والأثرية ومنها: معبد أبوسمبل والسد العالى ومعبد فيله والحديقة النباتية والمسلة الناقصة ومتحفى النوبة والنيل والجزر النيلية والبيوت النوبية والنزهات النيلية وغيرها الكثير.

ويبرز فى أسوان السياحة البيئية التى يحرص عليها عدد كبير من زوار أسوان، حيث البيوت النوبية الملونة على ضفاف النيل والاستجمام بين أحضان الطبيعة واحتساء المشروبات المميزة مثل: "الكاركدية والدوم" وتناول الأكلات الشهيرة بأسوان ذات الطابع النوبى والأسوانى المميز.



استراحات على النيل



استراحات فى النوبة



استراحات مطلة على النيل



استراحة على النيل



إضاءة جبل الهوا



أعلى قمة فى أسوان



الاسترخاء على النيل فى أسوان



الجزر



الغروب بالقرب من النيل



الغروب بالقرب من خزان أسوان



الغروب فى النوبة



الغروب



الليل فى أسوان



الموتيلات



تماسيح فى البيوت النوبية



جرافيتى



جمال النيل



حفلات سمر فى النوبة



سيدات النوبة



صور تذكارية



عروض على ضفاف النيل



غرب سهيل



قبة الهوا



كاركديه أسوانى



كافيهات على النيل_1



مراكب فى النيل_1



مركب نيلى



مشروبات أسوانية



مشهد لأبوالهوا ليلا



مشهد من داخل غرفة مطلة على النيل فى النوبة



مطاعم على النيل_1



منظر مميز للنيل



موتيلات نوبية



نزهة نيلية_1