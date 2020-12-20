شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تهيب بالمواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة والمحاور بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

كما تهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود الشبورة، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية بالطرق ومراقبتها بالكاميرات.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، على التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.