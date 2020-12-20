شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استكمال نظر دعوى بالتحفظ على أموال الإخوان ونقلها لخزانة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والتصرف فى أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف فى أموال 89 إرهابيا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كل من ورثة المعزول محمد مرسي والإرهابي محمد بديع مرشد الجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.