شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه المديريات بمراعاة الإجازة الرسمية بجداول امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الميكروبات التعليمية والإدارات بمراعاة الإجازات الرسمية أثناء وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، مع توزيع حضور الطلاب لأداء الامتحان بشكل يحقق التباعد وعدم الزحام بين الطلاب، بحيث تكون أيام الحضور للامتحانات مشابهة لأيام الحضور أثناء الدراسة.

واكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسى ستكون من خلال اختبارات تحريرية لجميع الصفوف عدا الصفوف الأولى ولن يكون هناك أبحاث كوسيلة تقييم للطلاب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن معلم الفصل مسئول عن تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى بإشراف الموجه العام في الإدارة التعليمية وهناك ضوابط للتقييم وأدوات تتمثل في "يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق، ويلبى التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر، و"يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر، وأقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر، دون إجراء أي اختبار تحريرى للطالب، قائلة: نظام التعليم الجديد يعتمد على المتعة والأنشطة وجزء معرفى.

وأوضحت الوزارة، أنه فى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب، لافتة إلى أنه فى هذه الصفوف لا توجد امتحانات المعتاد عليها.