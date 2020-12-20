شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أغلى 9 مدن فى العالم لعيش المغتربين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر تصنيف حديثا، عن شركة "ECA" المختصة فى استشارات الموارد البشرية، عن أغلى المدن فى العالم، بالنسبة للمهاجرين الذين يغادرون بلدانهم صوب وجهات جديدة، أملا فى أن يحظوا بظروف حياة أفضل.

ودرس الباحثون، مستوى المعيشة فى 488 موقعا ومنطقة فى العالم، بين شهرى مارس وسبتمبر من العام الجارى، واعتمدت الدراسة على قياس غلاء المواد التى يضطر الناس عادة إلى شرائها، بشكل يومى، لأنها تدخل ضمن الضروريات، بحسب "سكاى نيوز عربية".

الدراسة أشارت إلى أن المدن التى يعتمد اقتصادها على السياحة بشكل كبير تراجعت فى مؤشر الغلاء، من جراء تبعات وباء كورونا.



هونج كونج 1



طوكيو 2



نيويورك3



جنيف 4 - 5



لندن 6



تل أبيب 7



سيول 8