شكرا لقرائتكم خبر عن عروس فيديو "مدح أب لابنته" بعقد القران: لسه ببكى من وقتها..وزوجها:كانت لحظة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت العروس دنيا عمر، صاحبة الفيديو المتداول لعقد قرانها، وإلقاء والدها كلمات مؤثرة أبكت الجميع، إنها لازالت منذ وقت عقد القران تبكي لدى سماعها هذه الكلمات.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب برفقة زوجها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، قائلة: "كنت متوقعة أن بابا هيتكلم بس مكنتش متخيلة الكلمات دي..إحنا أكتر من أصحاب وإخوات بينا صداقة غريبة مش مجرد أب وبنته عمره ماتعامل معايا أنه فقط ابويا هو صديقي، وأقرب حد ليا".

من جانبه، قال العريس محمد شامل، إنه كان متخوفا منذ البداية من هذه اللحظة لكونه يعلم أن والد زوجته عاطفي جداً وظهرت هذه المشاعر قبل الفرح بيومين .

وأضاف قائلاً: " أنا واثق أنه لو مكنش متأكد أني هشيلها في عينيا مكنش هيجوزها، وأول يوم قالي أنا فخور بيك وانت زي إبني وصديقي من أول يوم وتعامل معي منذ البداية كاصدقاء، واتذكر أنه قال لها محمد شخصية كويسة ونادرة خلوا بالكم من بعض كان دائماً في ظهرنا وبينحنا ".

وأتم قائلا: " اللحظة كانت صعبة وحتى لو الناس شافت الفيديو بس الموقف أصعب في الواقع أنا كانت إيدي في إيده وعيني في عينه ".

كان مشهد زخم بالمشاعر، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع خلال رغم كون الفرح يوم 31 أكتوبر الماضي، وسط انبهارهم بما فعله الأب. الذي قال والدها أثناء عقد القران "ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي، صديقتي، وحبيبتي، ورفيقة العمر، القلوب بحبها مسكونة، هي سبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيلي إلى الجنة، وشمس أيامي وقمر لياليا".