شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عاجلة لحل مشكلة انسداد المصرف الرئيسي لمنطقة الغربيين بسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سمير غنيم رئيس الادارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلة انسداد المصرف الرئيسي لمنطقة الغربيين بسيوة وهو ما ادي إلى ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالمنطقة المحيطة بالمصرف حيث.

وأضاف غنيم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إدراج مصرف الغربيين ضمن خطة تطوير المصارف الزراعية بإنشاء كباري مفتوحة وذلك بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية ومحافظة مطروح.

يشار إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة في اطار جذري شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز، و تطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.

وتعد مشكلة الصرف الزراعي في واحة سيوة، من أخطر مشاكل الصرف الزراعي في مصر وأقدمها لكونها تهدد جميع أراضي سيوة بالغرق وانهيار المباني التي يمتلكها سكان الواحة، بما في ذلك المواقع الأثرية وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر بـ17.5 متر.

وتسببت مياه الصرف الزراعي بسيوة، في العديد من الأزمات للواحة اهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل (المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة)، وكذلك مشكلة تلف الأشجار في مناطق عديدة مثل منطقتي "وفله، وبريزي"، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقي للواحة فيواجه مشكلة التصحر.