شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 96% نسبة الحضور فى الامتحانات التجريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى، السبت، الامتحانات التدريبية التجريبية بدون درجات فى مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق، وسط إجراءات احترازية مكثفة، واستقبلت المدارس الطلاب بقياس درجة الحرارة والمرور من بوابات التعقيم، مع التشديد على ارتداء الكمامة، فيما يؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الكيمياء والتاريخ، وسط تطبيق تلك الإجراءات. وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإحصائيات الختامية للامتحان، بنسبة حضور بلغت 96 % من عدد الطلاب.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك سعادة بين الطلاب لسهولة الامتحان، وأضافت فى تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء أمور الطلاب أكدوا على سهولة امتحان الفلسفة والمنطق، وكذلك الفيزياء فى أغلبه، ما عدا بعض النقاط التى وصفوها بالصعبة ومن خارج المنهج.

وفى الشرقية، قال رمضان عبد الحميد، وكيل أول الوزارة، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية منعقدة على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، والتعامل مع المشكلات التى قد تحدث خلال أداء الطلاب للامتحانات، وأنه فى حال تلقى أى شكوى يتم رصدها فورًا والعمل على حلها.

وفى البحيرة، أدى أغلبية الطلاب الامتحان فى المدارس وسط التزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بينما فضل عدد قليل من الطلاب أداء الامتحانات فى المنازل، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أى شكاوى من الدخول على منصة الامتحانات.

وأدى 28 ألفا و952 طالبا، فى المنيا، الامتحان، وأكد عدد من مديرى المدارس أن هناك التزاما كبيرا من الطلاب، فى الحضور سواء فى اليوم الدراسى، أو أداء الامتحان التجريبى للتدريب على استخدام التابلت، وإزالة أى معوقات قد تواجههم فى الامتحان الأساسى.

وفى الأقصر، قال عبد اللطيف عمران، وكيل المديرية، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتواصل مع جميع غرف عمليات الإدارات التعليمية بجميع مناطق المحافظة، لافتًا إلى وجود نحو 60 % من الطلاب يؤدون الامتحانات بالمدارس والباقى بالمنازل، موضحًا أن الامتحانات تسير بشكل هادئ، والشبكات جيدة ولا توجد أى معوقات تعترض الطلاب ولم بتم رصد أى شكاوى من الطلاب.

وفى شمال سيناء، أكد حمزة رضوان، وكيل الوزارة، انتظام الامتحانات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى العام بالمحافظة يبلغ 3394 طالبًا وطالبة، منهم 3248 طالبًا وطالبة نظاميون و146 طالبًا وطالبة خدمات.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة لكل الطلاب لأداء الامتحانات؛ حيث يتم السماح بدخول الطلاب على «السيستم» من المدارس أو من المنازل، فهى امتحانات تجريبية تهدف إلى اختبار الشبكات.

وفى بنى سويف، تابع المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير أعمال الامتحان، واطمأن على انتظامها، وقالت وكيل الوزارة، إنها زارت مدرسة أمين بريك الثانوية المشتركة بقرية بهبشين مركز ناصر، للوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها لحل مشكلة الإنترنت بالمدرسة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان التدريبى فى مادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء.

وأوضحت يوسف، أنه تم تنفيذ الحلول والبدائل للتعامل مع المشكلة وحلها، من خلال شحن باقات إنترنت وتشغيل التابلت «واى فاى»، مشيرة إلى أنه تم استدعاء سيارة «باص» وتجهيزها استعدادا لنقل عدد من طلاب لمدرسة أخرى «حال تعذر أدائهم الامتحان»، علمًا بأن من تقدم للامتحان بالمدرسة 78 طالبًا وطالبة من إجمالى 160 قوة المدرسة، فيما يؤدى باقى الطلاب الامتحانات من المنزل. وأشارت إلى أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من عمله لتراخيه فى الإبلاغ عن مشكلة الإنترنت حتى وقت دخول الامتحان وعدم التواصل مع فريق الدعم الفنى سواء بالمديرية أو الإدارة لحل المشكلة سريعا، علاوة على تراخى إدارة المدرسة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن تحضير 58 من قوة المدرسة من المدرسين والعاملين والإداريين من خلال التوقيع لهم فى كشوف الحضور على الرغم من عدم تواجدهم بالمدرسة.