أبوشقة: مصر لا تقبل التدخل في شؤونها.. والقضاء المصري مستقل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن حزب الوفد أصدر بيانا يشجب التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في ملف حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، السبت، أن هناك قضاء ممثل في النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، مؤكدا أن القضاء المصري له تاريخ ناصع ومشرف، فالقضاء المصري مستقل والقاضي يحكم بما يمليه الضمير.
وكشف بهاء الدين أبو شقة، أن هناك لجنة لحقوق الإنسان داخل مجلس النواب والشيوخ فهناك لجان متخصصة وفقا للقانون المصري فالنيابة العامة تشرف على السجون وتقوم بالتفتيش المفاجئ للسجون وتستمع إلى أي ملاحظات أو شكاوى وتثبتها ويتم ذكر ذلك في محضر.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية أجريت وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتساءل أبوشقة: "أين البرلمان الأوروبي من الإرهاب وقتل الأبرياء؟"، مؤكدا أن مصر لا تقبل التدخل في شؤونها.
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