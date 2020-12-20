شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 65 محضر للإشغالات بشوارع أرمنت غرب الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز أرمنت بالأقصر، إن حملة المرافق استهدفت السبت شارع التحرير وشارع الشهيد عبدالرحمن وشارع مستشفى الحميات بالمراعزة الشرقية بأرمنت الوابورات. وأضاف: "في مدينة أرمنت الحيط استهدفت الحملة مدخل أرمنت الحيط وشارع السوق وشارع المستشفى. تم تحرير نحو 65 محضر إشغال ومحاضر نظافة ومحاضر إزالة إدارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين". وتمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤولي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل. وأوضصح أنه تم تمهيد ورفع الأتربة بشارع الشهيد محمد رأفت بأرمنت الحيط بدءا من مدخل كوبري الشهيد حتى شارع الشيخ بركات بطول 2 كم وتم رفع 500 م3 اتربة ومخلفات مباني. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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