شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يشارك في رالي السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، السبت، في مسابقة رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع، والتي افتتحها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية ورجال الصناعة والاستثمار بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى تنظيم المسابقة لأول مرة، حيث تنظمها أكاديمية البحث العلمي مع بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وبمشاركة 19 فريق من مختلف الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن مسابقة «رالي»، تُعد بمثابة تجربة فريدة، تعمل على تأهيل و تدريب الطلاب على التصنيع الذاتي للسيارات، حيث نجح الطلاب المشاركون في العمل على صناعة السيارات من خلال التصنيع الذاتي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية.