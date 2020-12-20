إحباط تهريب أقراص مخدرة مع راكب قادم من الإمارات في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء االيوم السبت، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحيازته راكب مصري لدى وصوله من الإمارات، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عبدالله السجيري مأمور الجمرك في أحد الركاب، وبتمرير حقائبه على جهاز الكشف بالآشعة "X-Ray" بواسطة إبراهيم طه حامد مأمور الجمرك، تلاحظ وجود شرائط وعبوات من الأدوية، كلف مصطفى محمود المشنب مدير الجمارك، وليد جمال حسن مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، عثر على 40 شريط من عقار "بريجابالين" المدرج في جداول المخدرات.

وأمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة للتحقيق.

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