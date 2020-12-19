شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أوبئة بالصحة العالمية: 4 لقاحات أنهت المرحلة الثالثة من التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الخولى إستشارى الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، اإن تعدد اللقاحات وتابينها فى أنماط تصنيعها يعود لصعوبة وتعقد صناعة اللقاحات التى وصفها بأنها تشهد تقدماً كبيراً .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: "طريقة تصنيعها تختلف من شركة لآخرى لكنها في النهاية تتفق على جهاز المناعة البشرى وتعريفه بالفيروس إما بشكل فيروس مضاعف أو جزء من الفيروس فى النهاية تعريف الجهاز المناعى به بشكل غير مضر ولكن تقوية الجهاز المناعى البشرى وزيادة مقدرته على مقاومة الفيروس فى حال الإصابة الحقيقية به ".

وواصل: "منظمة الصحة العالمية إستخدمت عدة طرق بلغت 19 طريقة منها طريقة "إرسال الحامض النووي" أو ' MASNGER RNA" وهي تقنية حديثه وهي أول مرة تستخدم لكن هذا لايعني أنها غير أمنة، فطبقاً لكافة النظريات هى الأكثر أماناً فهى وسيلة للتعريف الجيني للفيروس".

وحول كيفية نظرة المنظمة لكافة اللقاحات المطروحة، قال: "التقييم يكون عبر أليتين أولها التقنية وكافة الشركات التي قامت بتصنيع اللقحات سواء أكانت طرق قديمة أو كلاسيكية أو حديثة هي طرق متفق عليها علمياً وتوافق معايير المنظمة لكن مدى فعالية اللقاح هو المعيار الثاني، وهو عامل مهم وهو ماتنتظره المنظمة من 4 لقاحات مثل فازير وغيرها، ويتم الآن مراجعة طرق التجارب السريريرية التي طبقت للتأكد من سلامتها وعدم ظهور أعراض جانبيه على من تم تجربة اللقاح عليهم ومدة فعالية اللقاح، وفقاً للبيانات المقدمة من الشركات للصحة العالمية".

وكشف خولي أن المنظمة تسلمت بالفعل تقارير من شركة فايزر ويتم الآن مراجعتها بشكل دقيق، قائلا: "اللقاحات المسموح بها تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية ولدينا أربع لقاحات انهت المرحة الثالثة من تجاربها من بينها فايزر"، كاشفاً أن هناك دول لديها ألية لاعتماد اللقاح دون الحاجة لمنظمة الصحة العالمية.

وحول مايشاع عن أعراض جانبية نجمت عن لقاح فايزر، قال: " لم يتم الإعلان عن أعراض جانبية خطيرة للقاح".

وحول أليات توزيع اللقاحات واولوية حصول الدول الغنية عليها، قال: "من مصلحة الدول الغنية حصول الدول النامية على لقاح كورونا لتجربته على الجميع".

وكشف أن اللقاح فايزر ستعلن المنظمة نتيجة مراجعته خلال الأسابيع القادمة ضمن أربعة لقاحات، وذلك في غضون أسبوعين ثم يعقبه اللقاحات الآخرى".

ونصح المتخوفين من اللقاح الصينى قائلا: " الفاكسين هو الوسيلة الأكثر فعالية وأماناً للوقاية من العدوى وأياً كان الفاكسين الذي سيتم إعتماده سواء من المنظمات المحلية للدول او العالمية بالاضافة للمنظمة .. لكن اللقاح ليس السبيل إلى إلغاء الإجراءات الاحترازية ويجب الالتزام بها حتى يتم تحقق مناعة القطيع عبر التلقيح ".