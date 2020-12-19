شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: حضور طلاب أولى ثانوى بامتحان الفيزياء والفلسفة التدريبى 94% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الرابع التدريبى 19 ديسمبر الجارى للصف الأول الثانوى، موضحا أن 94% ؜نسبة الحضور فى اليوم الرابع للامتحان التدريبي.

وأوضح الوزير فى فى مادة الفلسفة أدى الامتحان 611 ألفا و493 طالبا، وفى الفيزياء 553 ألفا و582 طالبا وطالبة والفيزياء (لغة إنجليزية) 56 ألفا و171 طالبا والفيزياء (لغة فرنسية) 1826 طالبا.

ومجموع الامتحانات التى تم تسليمها بنجاح، مليون و223 ألفا و72 امتحانا إلكترونيا، مشيرا إلى إجمالى عدد الطلاب 653 ألف طالب.