شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الآثار الجانبية للقاحات كورونا لا علاقة لها بحالات الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الأعراض الجانبية التى تم الإعلان عنها لجميع لقاحات فيروس كورونا المستجد، سواء للقاحات التى حصلت على الموافقات أو لم تحصل عليها بعد، بسيطة جدا، مشيرة إلى أن حالات الوفاة التى تم الإعلان عنها ما زال لا يوجد عنها أى دراسات علمية تُثبت وجود علاقة بين اللقاح والوفاة.

وأضافت مها، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج 90 دقيقة: من الصعب حدوث وفاة مع اللقاحات، نظرا لوجود الكثير من الهيئات التى تراجع الإجراءات، وشركة فايزر أكدت أن الأربع مرضى الذين توفوا ليس للقاح أى علاقة بهم، مؤكدة أن تصنيع اللقاحات عمليات علمية معقدة، وبالتالى الاختيارات صعبة على الأفراد غير المتخصصين، ومن الأفضل أن تختار الدول لمواطنيها اللقاحات.

وحول استعدادها للحصول على اللقاح من عدمه، قالت: طبعا، أنا وجميع أعضاء منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، بدأنا نسأل عن موعد توفير اللقاح لنا، خاصة أن طبيعة عملنا تجعلنا نسافر لكثير من البلدان ونتعامل مع المرضى، وسأحصل على اللقاح أنا وأفراد أسرتى.